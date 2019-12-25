Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира АТР

Действующим чемпионом ATP в Турине стал немец.

Российский спортсмен Даниил Медведев проиграл немецкому представителю Александру Звереву в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Чемпионат состоялся в итальянском городе Турин. Ранее все этапы мероприятия проводились в Лондоне (до 2021 года). Медведев не смог подтвердить свой титул, который завоевал в 2020 году в Великобритании. Тогда спортсмену удалось выиграть во всех пяти матчах.

Напомним, что данный финал стал первым с 2015 года, когда в решающем матче сошлись два чемпиона. Александр Зверев выиграл итоговый турнир в 2018 году, а Медведев выходил на корт в Турине уже в статусе действующего чемпиона.

По итогу встречи с немцем россиянин заметил, что рассчитывает выиграть когда-нибудь турнир в Турине. Он выразил благодарность своей команде и тех, кто его поддерживал.

Рублев обыграл Циципаса на старте Итогового турнира АТР.

Фото и видео:

