Медведев победил Синнера в четвертьфинале турнира в Вене

Игра закончилась в пользу россиянина.

Российский спортсмен Даниил Медведев победил итальянского представителя Янника Синнера в четвертьфинальном соревновании на международном турнире, проводимом в Вене. Мероприятие организовано Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Оно относится к категории АТР 500. Общий призовой фонд состязания в 2022 году достигает 2,3 миллиона евро. Известно, что встреча между россиянином и итальянцем завершилась с результатом 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки турнира. Оппоненты провели друг с другом на корте 1 час 30 минут. В полуфинале Даниил Медведев выступит болгарина Григора Димитрова.

Рублев вышел в финал турнира ATP в Хихоне.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV