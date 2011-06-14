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Рублев вышел в финал турнира ATP в Хихоне

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В финале соперником россиянина станет американец Себастьян Корда.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в испанском Хихоне.

Соперником девятой ракетки мира в полуфинале был австрийский спортсмен Доминик Тим. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева. Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.

В финале турнира соперником россиянина станет американец Себастьян Корда. Оба теннисиста встретятся сегодня, 16 октября.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в Астане.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, андрей рублев, доминик тим, финал, хихон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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