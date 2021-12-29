Медведев: РФ не должна допускать попыток ограничить ее права в Арктике

Зампред СБ РФ оценил проекты, значимые для России в арктическом регионе.

Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев заявил, что РФ не должна допускать попыток ограничить ее права в Арктике. Таким мнение чиновник поделился в интервью ведущим отечественным СМИ. Эксперт напомнил о том, что данный регион является общим достоянием. При этом кроме Москвы в составе Арктического совета находятся еще восемь государств, а также наблюдатели, включающие международные организации.

Надо понимать, что арктический регион напрямую сопряжен с нашими границами и с нашими территориями. Не потому, что у нас какие-то экспансионистские задачи и представления, а потому, что так география устроена. Поэтому у нас особая миссия.

И развитие Севморпути (СМП), и целый ряд экономических проектов в этом смысле исключительно важны. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев уточнил, что для развития России в Арктике важен Северный морской путь, а также ряд других экономических проектов в области энергетики. В том числе речь идет о развитии сжиженного природного газа. За счет этих проектов РФ может получать дополнительные средства в бюджет.

Медведев назвал условие для введения четырехдневной рабочей недели.

Фото и видео: ТАСС

