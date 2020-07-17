Хищника спугнули домашние собаки.

Медведь растерзал морду телке на Сахалине. Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях местные жители. Они рассказали, что дикий зверь напал на молодую корову в селе Черемшанка Томаринского района.

Сегодня 15 июля. Там одну сфотографировал — вот вторую телочку порвал медведь. Поселок Черемшанка автор ролика

Журналисты местного телеканала АСТВ рассказали, что всю ночь телка разгуливала в 200 метрах от лесного массива на привязи. При этом хозяева не имели заграждения на площадке для выгула коровы. Легкая добыча привлекла хищника. Однако зверя спугнули собаки.

В настоящее время группа красногорского лесничества разыскивает зверя, чтобы отстрелить его.

В Приморье гималайский медведь напал на пасечника.

Видео: Пресс-служба Министерства охраны экологии Сахалинской области