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Медведь растерзал морду телке на Сахалине

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Хищника спугнули домашние собаки.

Медведь растерзал морду телке на Сахалине. Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях местные жители. Они рассказали, что дикий зверь напал на молодую корову в селе Черемшанка Томаринского района.

Сегодня 15 июля. Там одну сфотографировал — вот вторую телочку порвал медведь. Поселок Черемшанка

автор ролика

Журналисты местного телеканала АСТВ рассказали, что всю ночь телка разгуливала в 200 метрах от лесного массива на привязи. При этом хозяева не имели заграждения на площадке для выгула коровы. Легкая добыча привлекла хищника. Однако зверя спугнули собаки.

В настоящее время группа красногорского лесничества разыскивает зверя, чтобы отстрелить его.

В Приморье гималайский медведь напал на пасечника.

Видео: Пресс-служба Министерства охраны экологии Сахалинской области 

Теги: медведь, сахалин, тёлка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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