Медведь растерзал морду телке на Сахалине. Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях местные жители. Они рассказали, что дикий зверь напал на молодую корову в селе Черемшанка Томаринского района.
Сегодня 15 июля. Там одну сфотографировал — вот вторую телочку порвал медведь. Поселок Черемшанка
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Журналисты местного телеканала АСТВ рассказали, что всю ночь телка разгуливала в 200 метрах от лесного массива на привязи. При этом хозяева не имели заграждения на площадке для выгула коровы. Легкая добыча привлекла хищника. Однако зверя спугнули собаки.
В настоящее время группа красногорского лесничества разыскивает зверя, чтобы отстрелить его.
В Приморье гималайский медведь напал на пасечника.
Видео: Пресс-служба Министерства охраны экологии Сахалинской области
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