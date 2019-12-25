Мединский: РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию

Глава российской делегации подтвердил сведения о том, что украинцы передали текст на своем и английском языках.

Российская делегация получила от киевского режима украинский вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Соответствующее заявление в интервью для издания RT сделал помощник главы государства Владимира Путина, руководитель наших переговорщиков в Стамбуле Владимир Мединский. В СМИ уточнили, что ранее положения документа от чиновников на Банковой улице были размещены в иностранных медиа. При э ом текст был опубликован журналистами как на украинском, так и на английском языке.

Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании... Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским. Владимир Мединский, глава делегации РФ

Согласно сообщению от новостного агентства The Reuters, Киев планирует предложить Москве режим полного прекращения огня минимум на 30 дней для продолжения мирного диалога. Среди инициатив также значится обмен военнопленными по формату "всех на всех", получение гарантий безопасности для Украины от международного сообщества, отсутствие нейтрального статуса и ограничений на вступление в НАТО для Киева, поэтапное снятие санкционного давления с Москвы с возможностью их повторного введения при необходимости, использование замороженных российских активов для восстановления Украины, а также рабочая официальная встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения ключевых аспектов окончательного урегулирования кризиса.

Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому.

Фото: Piter.tv