Для точных выводов нужен годичный цикл наблюдения.

Британские медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19. Они изучали статистику заражений и смертности и пытались проследить взаимосвязь между тяжестью заболевания и регионом.

В тех регионах, где наблюдается сезонный дефицит витамина D, случаи заражения коронавирусом регистрируются чаще.

Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания. Гаррет Дэвис, врач

Он подчеркнул, что для точных выводов нужен годичный цикл наблюдения. При этом пандемия COVID-19 началась менее года назад.

Медики считают, что достаточное количество витамина D может помочь защитить организм от проникновения новой коронавирусной инфекции и предотвратить тяжёлое течение болезни.

Ранее мы писали, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.

Видео: YouTube / News4JAX