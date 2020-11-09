Британские медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19. Они изучали статистику заражений и смертности и пытались проследить взаимосвязь между тяжестью заболевания и регионом.
В тех регионах, где наблюдается сезонный дефицит витамина D, случаи заражения коронавирусом регистрируются чаще.
Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания.
Гаррет Дэвис, врач
Он подчеркнул, что для точных выводов нужен годичный цикл наблюдения. При этом пандемия COVID-19 началась менее года назад.
Медики считают, что достаточное количество витамина D может помочь защитить организм от проникновения новой коронавирусной инфекции и предотвратить тяжёлое течение болезни.
Ранее мы писали, что с 9 ноября в Петербурге начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения.
Видео: YouTube / News4JAX
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