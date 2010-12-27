Медики предупредили об опасности проживания семьи в однокомнатных квартирах

Так формируются механизмы болезней, нервных расстройств.

Врачи объяснили, почему жизнь в однокомнатной квартире для пары или семьи – это тяжелое и опасное испытание. Так формируются механизмы болезней, нервных расстройств. Об этом сообщил "МедикФорум".

Большинство россиян считают, что лучше иметь тесное, но свое жилье. Специалисты же наоборот считают, что одному взрослому в таком жилище мало место, а семье и вовсе некомфортно. В таких условиях возникает ощущение острой нехватки личного пространства. К тому же, негативные эмоции возникают из-за того, что у человека есть ощущение, что ему некуда сбежать.

Разрушительное влияние жизни в тесноте испытывают на себе и дети. Ученые поясняют: когда ребенок растет без личного пространства, это лишает его спокойствия и из-за этого портятся успеваемость и нормальные отношения с одноклассниками.

Также в маленьких квартирах не хватает воздуха, скапливается много углекислого воздуха и это влияет на иммунитет. Инфекции в однушках передаются от одного человека к другому в 95% случаев.

Ранее ученые назвали необходимое количество шагов в день.