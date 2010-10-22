Ученые назвали необходимое количество шагов в день

Ходьба способствует улучшению настояния и влияет на творческое мышления.

Медики назвали количество шагов, которое необходимо делать, чтобы иметь здоровую сердечно-сосудистую систему. Исследование приурочено ко Дню отказа от автомобиля, который празднуется 22 сентября.

Молодым людям эксперты советуют делать не меньше 10 тыс. шагов, пожилым — не меньше 6–7 тыс., а людям преклонного возраста — не меньше 5 тыс. шагов.

Вице-президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Конов добавил, что частые прогулку способствуют улучшению настроения. Он также отметил, за три минуты ходьбы у человека снижается кровяное давление, за пять –повышается настроение, а за десять — улучшается творческое мышление.

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