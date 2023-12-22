Петербуржцам рассказали о пользе ходьбы

Активные пешие прогулки ускоряют метаболизм, снижают риск ожирения и помогают бороться со стрессами.

Жителям Петербурга рассказали о пользе ходьбы. Специалисты Городского центра медицинской профилактики назвали пешие прогулки идеальной физической нагрузкой. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Это всесезонность, всепогодность, подходит для любого возраста, доступна всем. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики Петербурга

Ходьба полезнее бега. Она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 9 процентов, а бег почти на 5 процентов. Нагрузка на суставы при ходьбе значительно ниже, чем при других видах спорта, что особенно важно для людей пожилого возраста.

Активные пешие прогулки ускоряют метаболизм, снижают риск ожирения и помогают бороться со стрессами. Кроме того, люди, которые ежедневно гуляют, имеют меньше хронических заболеваний, чем те, кто не имеет физической нагрузки.

Ходить настолько просто, что это может делать каждый. Прогуляйтесь прямо сейчас. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики Петербурга

Ранее на Piter.tv: в Луге у мальчика в руках взорвалась петарда.

Фото: Pxhere