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Матвиенко призвала министров подумать, как мотивировать школьников ходить в музеи

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В СФ призвали Минкульт избавиться от бюрократии при проведении школьных экскурсий.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала министров подумать, как мотивировать школьников ходить в музеи и театры. Такое поручение сенатор дала коллеге Минкульта Ольге Любимовой и главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Спикер СФ выступила на совещании, посвященному реализации государственной политике в сфере детей и семьи.

Если бы я была директором школы, у меня бы каждый ученик ходил каждое воскресенье в музей. Подумайте, как это организовать, как мотивировать школу, родителей. Элемент такого контроля, может, он кажется бюрократическим, он не лишний.

Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко также призвала министра культуры подумать о снижении бюрократических барьеров при организации экскурсий для школьников.

Кравцов сообщил, что спортивные клубы появятся в каждой школе к 2024 году.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, минкульт, музеи, совет федерации, театр, школьники
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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