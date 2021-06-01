Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала министров подумать, как мотивировать школьников ходить в музеи и театры. Такое поручение сенатор дала коллеге Минкульта Ольге Любимовой и главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Спикер СФ выступила на совещании, посвященному реализации государственной политике в сфере детей и семьи.
Если бы я была директором школы, у меня бы каждый ученик ходил каждое воскресенье в музей. Подумайте, как это организовать, как мотивировать школу, родителей. Элемент такого контроля, может, он кажется бюрократическим, он не лишний.
Валентина Матвиенко, российский сенатор
Матвиенко также призвала министра культуры подумать о снижении бюрократических барьеров при организации экскурсий для школьников.
Кравцов сообщил, что спортивные клубы появятся в каждой школе к 2024 году.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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