Матвиенко: футбольную политику в РФ "надо в корне менять"

В СФ отреагировали на вылет российской сборной с Евро-2020.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что футбольную политику в РФ "надо в корне менять". Об этом представитель верхней палаты парламента сообщила журналистам на итоговой пресс-конференции, посвященной итогам работы СФ весенней сессии 2021 года. Спикер оценила результат выступления сборной на Евро-2020.

Футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена. Или играйте, или не позорьтесь. Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за нее не болеть. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Законодатель полагает, что в стране следует уделить внимание развитию детского спорта. Она признала сосредоточиться не на покупке легионеров, а на детском футболе, состоянию футбольных школ, которые были бы доступными для всех категорий граждан. Матвиенко заметила, что говорит не о платных учреждениях, а о дворовом, семейном, народном футболе.

Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной.

Фото и видео: Совет Федерации