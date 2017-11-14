Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Создатели кукол ходят дать детям возможность самим определять пол их Барби.

Компания Mattel выпустила гендерно-нейтральные Барби. Производитель предлагает ребенку самостоятельно определить пол куклы. В один день кукла может быть мальчиком, в другой - девочкой. Таким образом создатели хотят покончить со стереотипами о внешности. Известно, что у моделей отсутствует грудь, а в наборе с куклой идут аксессуары и два вида прически.

Мы рассматриваем эту линию как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы комментирует продукцию вице-президент Mattel Ким Кулмон

Эксперт отметила, что сейчас важно отказаться от навешивания ярлыков.

Линейка серия Creatable World предусматривает Барби с шестью оттенками кожи и тремя типами внешности: азиатской, европейской и африканской. В разработке игрушек принимали участие педиатры, психологи, а также родители и непосредственные потребители товара.

Стоимость одной куклы не превысит 45 долларов

Ранее Piter.tv писал о том, что новые куклы Барби появятся в образах персонажей "Звездных войн".

Фото: Twitter/Mattel

