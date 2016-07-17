Должность получила Ксения Шойгу.

Олег Матыцин отметил профессиональный опыт нового президента Федерации триатлона России. Министр спорта прокомментировал назначение на должность дочери Сергея Шойгу. По мнению чиновника, Ксения обладает большим профессиональным опытом, который позволит ей успешно руководить организацией.

Абсолютно уверен, что Ксения Сергеевна пользуется поддержкой, имеет большой профессиональный и жизненный опыт, реализовано очень много проектов. Надеюсь, что мы будем видеть успехи российского триатлона. Не сомневаюсь, что будет продолжено и успешное сотрудничество с международной федерацией. Российский триатлон всегда был частью международного сообщества Олег Матыцин, глава Минспорта России

Напомним, что днем 5 декабря Ксению Шойгу единогласно избрали президентом Федерации триатлона России. Чиновнице 29 лет, она занимает пост советника заместителя главы правления Газпромбанка, а также руководит организацией "Лига героев", которая реализует такие проекты как "Забег.РФ", "Гонка героев", "Арена героев".

Минобороны РФ подготовило проекты реконструкции фортов Кронштадта.

Фото: Piter.tv