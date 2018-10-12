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Матыцин анонсировал проведение в России альтернативных Олимпиаде соревнований

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Глава Минспорта оценил работу кабмина по сохранению преференций для атлетов.

Российский министр по спорту Олег Матыцин в беседе с журналистами из Telegram-канала SHOT заявил о том, что в 2024 году страна  сосредоточится на проведении альтернативных Олимпиаде соревнований, за которые местные атлеты будут получать солидные призовые выплаты, как и на Играх в Париже. Чиновник уточнил, что запланировано проведение Игр БРИКС, Игр Дружбы,  зимняя спартакиада и игры "Дети Азии". По мнению специалиста, такие решения позволят правительству и спортсменам оставаться в системе международной отраслию

Олег Матыцин добавил, что участие в Олимпийских играх не является самоцелью, особенно с учетом дискриминационного решения Международного Олимпийского Комитета  об отсутствии у допущенных до игр атлетов из России  национального флага и государственного гимна. В Минспорта РФ уточнили, что Играх Дружбы спортсменов будут ждать "серьезные призовые", уровень которых будет сопоставим с федеральными наградами для победителей и призеров Олимпиады.

Матыцин подчеркнул важность правильной модели поведения у бойцов ММА.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: минспорт, олег матыцин, олимпиада
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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