Стал известен размер материнского капитала в 2020 году

В следующем году в России впервые за пять лет проиндексируют материнский капитал. Он увеличится до 466 тысяч 617 рублей. Правительство РФ проиндексирует выплату на 3,8%. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Для увеличения материнского капитала в бюджет Пенсионного фонда заложили около 325 миллиардов рублей. Сейчас размер капитала составляет 453 тысячи рублей, индексацию приостановили в 2016 году.
В правительстве рассчитывают, что материнский капитал ежегодно будут получать около одного миллиона россиян.
Также в 2020 году на 7% проиндексируют социальные пенсии россиян.
Видео: YouTube/ Brandi Carlile
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