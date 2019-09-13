Стал известен размер материнского капитала в 2020 году

Маткапитал проиндексировали на 3,8%. Последний раз индексация проводилась пять лет назад.

В следующем году в России впервые за пять лет проиндексируют материнский капитал. Он увеличится до 466 тысяч 617 рублей. Правительство РФ проиндексирует выплату на 3,8%. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Для увеличения материнского капитала в бюджет Пенсионного фонда заложили около 325 миллиардов рублей. Сейчас размер капитала составляет 453 тысячи рублей, индексацию приостановили в 2016 году.

В правительстве рассчитывают, что материнский капитал ежегодно будут получать около одного миллиона россиян.

Также в 2020 году на 7% проиндексируют социальные пенсии россиян.

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