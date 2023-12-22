СКА впервые за историю КХЛ пропустил девять шайб за матч

Несмотря на это поражение, команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками.

Петербургский СКА пережил исторический провал в КХЛ, пропустив девять шайб за один матч. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В поединке регулярного чемпионата во вторник, 6 февраля, СКА потерпел разгромное поражение от омского "Авангарда" со счетом 5:9. Эта игра стала самой результативной для обеих команд в истории КХЛ. Предыдущий рекорд для СКА составлял 13 голов, забитых в матче с "Югрой" (9:4) в сентябре 2016 года. Для "Авангарда" рекордной стала игра с "Витязем" (8:5) в сентябре 2014 года.

Несмотря на это поражение, СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками. За последние шесть встреч команда Романа Ротенберга потерпела первое поражение.

Ранее мы сообщили о том, что матч СКА-"Куньлунь" состоится в Петербурге.

Фото: СКА