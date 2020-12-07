Мать комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном

Он назвал себя самым счастливым человеком.

Мать умершего стендап-комика Александра Шаляпина рассказала, о чем говорила с сыном перед его смертью. Во время последней беседы с матерью мужчина назвал себя самым счастливым человеком. Об этом сообщил "Пятый канал".

"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня", - заявила убитая горем женщина.

Мать Шаляпина отметила, что он очень любил своих друзей. Даже когда у них не было концертов из-за пандемии, он говорил, что стендап будет всегда, а его коллеги – пользоваться популярностью у зрителей.

Женщина уверена, что ее сын прожил счастливую жизнь. Он путешествовал по миру, его приглашали во многие города для концертов. Кроме того, Шаляпин снимался в фильмах. В частности, его можно увидеть в "Глухаре-2", "Бумаре-2", "Женщины против мужчин" и др.

Александра Шаляпина похоронили в четверг, 28 января. По одной из версий, он сам наложил на себя руки. На церемонии прощания с комиком Игорь Стам прочитал его пугающе-пророческую прозу. Казалось, что мысли о смерти и алкогольной зависимости пугали Шаляпина. Друзья уверены, что он не хотел умирать.

Ранее Илья Соболев высказался по поводу смерти стенд-комика Александра Шаляпина.

Фото: скриншот / YouTube телеканал 360