Илья Соболев высказался по поводу смерти стенд-комика Александра Шаляпина

Известный юморист попросил беречь себя и свою жизнь и не опускать рук.

Петербургский комик и резидент Comedy Club Илья Соболев высказался по поводу смерти коллеги, стендапера Александра Шаляпина. На своей странице в Instagram он попросил беречь себя и свою жизнь и не опускать рук.

"Если нужна помощь, не бойтесь ее просить. Саня, ты был классным комиком", - отметил Соболев.

О смерти 41-летнего Александра Шаляпина стало известно 25 января. Как пишет РЕН-ТВ, его тело нашли в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. По предварительной информации, он покончил с собой. Супруга комика рассказала полицейским, что ее муж страдал алкоголизмом на протяжении 20 лет, 7 лет он находился на лечении в клинике в Белгороде. 21 января Александр вернулся в Москву, после чего у пары произошла серьезная ссора. Женщина уехала на дачу, где находилась все это время.

Ранее мы писали, что умерла актриса из сериала "Остаться в живых" Мира Фурлан.

Фото: Instagram / shalyap_in