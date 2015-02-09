Массовая драка в Подмосковье с одним погибшим попала на видео

От травм скончался житель деревни Тарасково.

Массовая драка в Московской области с одним погибшим попала на видео. Ролик разместил в собственном Telegram-канале "Московский комсомолец". Известно, что трагедия была зафиксирована правоохранительными органами на территории деревни Тарасково в Каширском районе. Участниками потасовки стали местные жители, а также приезжие иностранцы. на кадрах виден сам конфликт, на котором люди бьют друг друга.

Предположительно, поводом для конфликта между населением подмосковной деревни и гастарбайтерами, размещенных в местном общежитии, стала шутка в адрес девушки. За честь девушки заступился 41-летний мужчина по имени Карен Тер-Хачатрян. Мужчину сильно избили, пациент погиб от полученных травм. Друзья жертвы созвали "сход" против мигрантов.

Ранее представители Тарасково жаловались властям на поведение мигрантов.

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Фото и видео: Telegram / МК: срочные новости