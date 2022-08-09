Массовая драка из-за припаркованной машины попала на видео в Подмосковье

Полиция выезжала на вызов в Люберцах.

Массовая драка из-за припаркованного автомобиля попала на видео в Московской области. Инцидент запечатлели на камеру мобильного устройства очевидцы конфликта. В настоящее время региональные правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Известно, что ссора зафиксирована в Люберцах около 23:45 часов вечера 8 августа. На текущий момент никто не обратился в отдел МВД с заявлением. Также в полицию не поступило сообщение от медицинских учреждений о пострадавших.

Поступил звонок о массовой драке на улице Камова, 6/1. Приехавшие правоохранители обследовали прилегающую территорию, однако нарушителей не обнаружили. пресс-служба МВД по региону

Авторы Telegram-канала "Происшествия и новости Москвы" написали о том, что водитель иномарки Matiz задел припаркованную машину, после чего попытался сбежать. Злоумышленника догнали очевидцы.

Прохожий испортил имущество вузовского общежития в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Происшествия и новости Москвы