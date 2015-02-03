Прохожий испортил имущество вузовского общежития в Петербурге

На шум обратил внимание вахтер.

Хулиган бросил мусорную улицу, стоявшую на улице, в стеклянную дверь общежития на улице Подрезова. Возможно, там живут студенты Финансового университета. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в первом часу ночи 8 августа. Нетрезвый прохожий решил повредить входной двери общежития, разбил керамический цветочный горшок, а затем еще и повредил дверь. Шум услышал вахтер и нажал кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии приехали уже через 2 минуты. Мужчину задержали и доставили в 18 отдел полиции.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Мурино произошла массовая драка. Одного мужчину забрали медики.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО