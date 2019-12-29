Массовая авария на Пироговской набережной полностью перекрыла движение по одной из полос

Пробка выросла от Кантемировского моста.

Утром 3 марта сотни автомобилистов опоздали на работу из-за массового ДТП на Пироговской набережной. Об аварии рассказали петербуржцы в соцсетях.

Как минимум четыре автомобиля столкнулись на полосе, по которой осуществлялось движение в сторону Литейного моста. Машины так неудачно разбросало после ударов, что полоса оказалась полностью перекрыта. На месте тут же выросла пробка от Кантемировского моста.

О пострадавших в этом ДТП людях пока не появлялось информации. Ведется проверка.

Ранее мы рассказывали, что петербургский студент угнал автомобиль у кладовщицы и попал в ДТП.

Видео: Константин Иванов, "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"