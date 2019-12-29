Петербургский студент угнал автомобиль у кладовщицы и попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге студент угнал автомобиль у кладовщицы детского сада и попал в ДТП. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 марта около дома 52-В по Загородному проспекту. В полицию обратилась 49-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что иномарка стояла открытая, с заведенным двигателем. В этот момент неожиданно в машину проник молодой человек, который скрылся в неизвестном направлении.

Автомобиль нашли спустя час у дома 1 по улице Правды. Как оказалось, воришка успел уже попасть в ДТП. Похитителя чужих авто задержали прямо в машине. Им оказался 22-летний четверокурсник железнодорожного техникума. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали двух тувинцев, ударивших прохожего ножом.

Фото:pixabay