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Машина сбила ребенка на трассе возле Тихвина
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Машина сбила ребенка на трассе возле Тихвина

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Школьник на велосипеде погиб в аварии в Тихвинском районе.

25 июня днем на трассе "Вологда - Новая Ладога" автомобиль Renault DUSTER сбил ехавшего в попутном направлении подростка на велосипеде. ДТП произошло между Тихвином и Усть-Шомукшой, на 446 километре. 

По предварительной информации, детей было двое - оба ехали вдоль обочины на велосипедах. Один из них резко повернул влево и движущийся по дороге автомобиль врезался в него на полной скорости. Ребенок погиб на месте, его травмы оказались несовместимы с жизнью. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГИБДД, которые работают на месте происшествия. 

Ранее 33-летний петербуржец за рулем "Хонды Аккорд" насмерть сбил 34-летнюю велосипедистку на 503-м километре Выборгского шоссе.

Фото: паблик "Подслушано | Тихвин" в соцсети ВКонтакте 

 

Теги: авария на дороге, дети на дороге, дтп и чп, под колёсами, смерть ребенка под машиной, тихвин, тихвинский район
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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