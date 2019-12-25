Машина сбила ребенка на трассе возле Тихвина

Школьник на велосипеде погиб в аварии в Тихвинском районе.

25 июня днем на трассе "Вологда - Новая Ладога" автомобиль Renault DUSTER сбил ехавшего в попутном направлении подростка на велосипеде. ДТП произошло между Тихвином и Усть-Шомукшой, на 446 километре.

По предварительной информации, детей было двое - оба ехали вдоль обочины на велосипедах. Один из них резко повернул влево и движущийся по дороге автомобиль врезался в него на полной скорости. Ребенок погиб на месте, его травмы оказались несовместимы с жизнью. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГИБДД, которые работают на месте происшествия.

Ранее 33-летний петербуржец за рулем "Хонды Аккорд" насмерть сбил 34-летнюю велосипедистку на 503-м километре Выборгского шоссе.

Фото: паблик "Подслушано | Тихвин" в соцсети ВКонтакте