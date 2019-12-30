Маршрутку из Петербурга в Аннино после транспортной реформы сохранят

Ломоносовский район не лишится сообщения с Петербургом.

Маршрутку из Петербурга в Аннино Ломоносовского района после транспортной реформы сохранят. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Чиновники заявили, что им удалось договориться с властями из Смольного.

Маршрут средства К-449 следует от станции метро "Московская" д Красного Села. В правительстве Ленобласти заявили, что на местные субсидии создается разворотное кольцо около ЖК "Аннинский парк" до Петербурга. С июня 2020 года по Геологической улице рабочие создадут разворотное кольцо. Оно необходимо для нормального функционирования движения общественного транспорта.

Напомним, что с июля город начнет реализовывать транспортную реформу. Она подразумевает ликвидацию большого количества маршруток. В список попадают не только петербургские, но и межрегиональные направления.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге введут новую систему "проездной на час".

Фото: Piter.tv

