Политик объяснила, что не сожалеет о том, что не может попасть на Украину.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что признаёт результаты референдума в Крыму. Соответствующее обращение представитель движения "Национальное объединение" сделала в эфире местного телеканала BFM. Политик заметила, что продолжает считать территорию полуострова российской, а также не испытывает сожаления относительно существующего запрета посещать Украину. Ранее киевский режим внес женщину в перечень лиц, нахождение которых в стране считается нежелательным.

Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Политик выразила мнение о том, что западные санкции, введенные Евросоюзом 2014 году, не нанесли ущерба России, но при этом они причинили вред французским фермерам.

Ле Пен заявила, что выведет Францию из командования НАТО.

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