Российская певица объяснила, в чем заключается ее план победы у соревновании.

Российская исполнительница на 65-ом международном музыкальном конкурсе Манижа пообещала сумасшествие в финале "Евровидения". Своим планом победы певица назвала сохранение индивидуальности. По мнению девушки, именно это и делает человека успешным.

Есть только один план. В музыке, на "Евровидении" - где угодно - быть собой. И сегодня я была собой…В финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Манижа, певица

Напомним, что отмененный в 2020 году из-за пандемии конкурс проводится 18-22 мая 2021 года на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Уроженка Таджикистана Манижа представляет на нем Россию с композицией Russian Woman.

Manizha впервые прокомментировала выход в финал "Евровидения".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest