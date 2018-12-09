Малкин догнал Дацюка по количеству передач в НХЛ

Игрок набрал 604 результативный ассистентский балл.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз" одержал победу над клубом "Нью-Джерси Девилз" со счетом 4:3. Россиянин Евгений Малкин отметился голевой передачей и набрал 604 результативный ассистентский балл.

Таким образом, нападающий вышел на третье место по количеству результативных действий среди российских игроков за всею историю чемпионата НХЛ. Малкин сравнялся по этому показателю с нападающим "СКА" Павлом Дацюком, который выступал за "Детройт" с 2001 по 2016 год. Выше располагаются Сергей Зубов (619) и Сергей Федоров (696).

В минувшем сезоне Евгений Малкин сыграл 54 матча, в которых набрал 62 (18+44) балла. "Питтсбург Пингвинз" занимает 7 место в чемпионате НХЛ.



Справка: За свою карьеру в НХЛ Евгений Малкин выступал исключительно в составе "Пингвинз". Он был задрафтован клубом в 2004 году в первом раунде под общим вторым номером. В составе клуба хоккеист трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017) и выиграл шесть индивидуальных наград как лучший бомбардир лиги, лучший игрок плей-офф и др.

Ранее на Piter.TV: Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Фото: Gettyimages.ru