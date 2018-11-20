Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Игрок обогнал не менее именитого хоккеиста Сергея Федорова.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над клубом " Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:2. Капитан Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 1180-е очко за карьеру.

Таким образом, россиянин вышел на первое место по результативности среди российских игроков за всею историю чемпионата НХЛ. Капитан "столичного" клуба обогнал не менее именитого хоккеиста Сергея Федорова, который за свою карьеру набрал 1179 результативных баллов.



Напомним, что в прошлом сезоне Александр Овечкин впервые за свою карьеру стал обладателем "Кубка Стэнли". Игрок выступает за столичных с 2005 года.

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