Врач объяснила, как полиненасыщенные жирные кислоты связаны с мерцательной аритмией.

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала о вреде Омега-3 для здоровья. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале специалист напомнила о том, что большое количество полиненасыщенных жирных кислот может негативно сказаться на состоянии здоровья пациента. Она уточнила, что в сутки будет достаточно принимать около одного грамма этих веществ. Больше - приведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Врач оценила недавнее исследование, в котором ученые доказали, что употребление Омега-3 (при дозе более грамма в сутки) ведет к формированию мерцательной аритмии.

Показано, что употребление Омега-3 приводит к увеличению риска аритмии мерцательной примерно на 45 процентов. Доза в этих исследованиях — один грамм и выше в сутки. Елена Малышева, доктор

Соведущий Малышевой, Гандельман подчеркнул, что результаты работы ученых не нивелируют полезные свойства полиненасыщенных жирных кислот. Малышева объяснила зрителям, что употреблять в пищу продукты, богатые Омега-3, безопасно. При этом передозировка возможна только при приеме специальных добавок. Малышева рассказала, что доза должна быть в капсуле на сутки примерно 250-500 миллиграмм.

Малышева назвала условие для "оптимального оргазма".

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