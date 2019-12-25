Врач дала советы зрительницам в эфире Первого канала.

Российская телеведущая Елена Малышева назвала условие для "оптимального оргазма". В эфире программы "Жить здорово!" На Первом канале врач назвала условия для достижения органзма. Запись доступна на YouTube-платформе. Ведущая пояснила зрителям, что китайские ученые обследовали 1260 женщин, после чего нашли прямую связь между ношением каблуков и силов оргазма у представительниц прекрасного пола.

Соведущий Малышевой, доктор Дмитрий Шубин пояснил, что сокращение мышц тазового дна всегда сопровождает оргазм. Его коллега кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман связал эту ситуацию с тренировкой мышц тазового дна.

Так мышцы тазового дна напрягаются. А если вы проводите восемь часов в день стоя на каблуках, представляете, какая это будет сила ночью. Герман Гандельман, медик

Для достижения оптимального уровня женского оргазма следует носить каблуки в пределах трех-пяти сантиметров. Площадь каблука должна при этом составлять три квадратных метра.

Малышева оценила опасность желтухи в разном возрасте.

Фото: YouTube / Первый канал

