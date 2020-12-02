Малина оказалась эффективным средством для профилактики смертельных болезней

По словам диетологов, малина богата кверцетином и галловой кислотой.

Регулярное употребление малины в умеренных количествах может предотвратить развитие смертельных болезней и способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщило издание Express.

По словам диетологов, малина богата кверцетином и галловой кислотой, которые обеспечивают здоровье сердца и помогают препятствовать накоплению жира. Антиоксиданты, содержащиеся в ягоде, могут снизить риск развития онкологии и диабета.

В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, из-за этого у них снижался уровень сахара в крови.

Ранее медики напомнили о пользе употребления клюквы.

Фото: Piter.tv