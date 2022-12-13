Доля малого и среднего бизнеса в Ленобласти увеличилась на 6% за год

В данном сегменте прудятся почти 330 тыс. региональных предпринимателей.

В 2022 году сегмент малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области возрос на 6%. В данном сегменте прудятся почти 330 тыс. бизнесменов из региона, их число за 12 месяцев увеличилось на 14%. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Как добавил губернатор региона Александр Дрозденко, показатели нацпроектов и программ Ленобласти зачастую реализуются досрочно, а поддержка происходит на федеральном и региональном уровнях одновременно. Кроме того, положительная динамика наблюдается за счёт муниципальных программ. По словам председателя областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай, особенно в этом смысле отметились Подпорожский, Киришский, Приозерский, Всеволожский и Бокситогорский районы.

Наконец, за прошлый год выросло и количество самозанятых: их в регионе зарегистрировано примерно 80 тыс.

Ранее в Ленобласти рассказали о планах по реставрации памятников на 2023 год.

Фото: Piter.TV