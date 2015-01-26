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Холдинг Orange Group превратит бывший офис "Траста" в Банковском переулке в апартаменты
Сегодня, 22:12
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Холдинг Orange Group превратит бывший офис "Траста" в Банковском переулке в апартаменты

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На участке может появиться апарт-отель сети IZZZI.

Группа компаний Orange Group планирует разместить в части здания в Банковском переулке, в котором располагалось отделение банка "Траст", трехзвездочный отель. На участке может появиться апарт-отель сети IZZZI. Об этом сообщает газета "Недвижимость и строительство Петербурга". 

На прошлой неделе стало известно, что ООО "Горизонт" приобрело часть здания за 214,1 млн рублей. Выяснилось, что за покупателем стоит Orange Group. Эксперты оценивают реконструкцию в 150-200 млн рублей.

Директор УК Orange Estate Management (входит в ГК Orange Group) Лилия Богатырева рассказала, что объект куплен в складчину с еще одним инвестором. Однако имя инвестора и доля остаются в тайне.

Ранее мы писали, что Группа "Эталон" построит новый жилой комплекс в Московском районе.

Фото: auction-house.ru

Теги: orange group, малый гостиный двор, отель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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