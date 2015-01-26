Холдинг Orange Group превратит бывший офис "Траста" в Банковском переулке в апартаменты

На участке может появиться апарт-отель сети IZZZI.

Группа компаний Orange Group планирует разместить в части здания в Банковском переулке, в котором располагалось отделение банка "Траст", трехзвездочный отель. На участке может появиться апарт-отель сети IZZZI. Об этом сообщает газета "Недвижимость и строительство Петербурга".

На прошлой неделе стало известно, что ООО "Горизонт" приобрело часть здания за 214,1 млн рублей. Выяснилось, что за покупателем стоит Orange Group. Эксперты оценивают реконструкцию в 150-200 млн рублей.

Директор УК Orange Estate Management (входит в ГК Orange Group) Лилия Богатырева рассказала, что объект куплен в складчину с еще одним инвестором. Однако имя инвестора и доля остаются в тайне.

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Фото: auction-house.ru