В Петербурге продали часть здания бывшего банка "Траст"

Итоги торгов подвели 6 сентября.

Российский аукционный дом (РАД) продал часть здания, в котором располагалось отделение банка "Траст". Победителем торгов стало ООО "Горизонт", предложившее за объект 214,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации 6 сентября.

В пресс-службе рассказали, что к торгам были допущены четыре претендента. Изначальная цена лота составляла 188, 6 млн рублей.

Мы довольны итогами аукциона. Объект продан с первых торгов. Благодаря грамотной предпродажной подготовке, нам удалось привлечь на торги интересантов, которые в ходе конкуренции подняли цену. Итоговая цена соответствует рынку. пресс-служба РАД

Объект представляет собой четырехэтажное здание, построенное в 1881-1912 годах. Общая площадь составляет 1990,2 квадратных метров. Продаваемая часть здания относится к объекту культурного наследия "Железо-Красочные ряды" в составе ансамбля Малого Гостиного двора.

Ранее мы писали, что аварийные здания на Тележной продали с торгов за 274 млн рублей.

Фото: auction-house.ru