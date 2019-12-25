Аварийные здания на Тележной продали с торгов за 274 млн рублей

На покупку зданий претендовали два человека.

В Петербурге прошли торги по комплексу аварийных зданий на Тележной улице, сделку проводил комитет имущественных отношений. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Победителем стал Ян Бобрышев, который предложил за расселенные дома 274,94 млн рублей. Второй участник, участвовавший в предыдущих торгах по комплексу, в этот раз не делал предложений по цене.

Комплекс домов №№ 21, 23, 25-27, 29 и 29, лит. Г на Тележной улице общей площадью 6,4 тыс. "квадратов" признали аварийным и расселили больше десяти лет назад. Администрация города несколько раз заявляла о планах продать здания, но торги срывались, в том числе из-за градозащитников, которые требовали не сносить комплекс. Однако, согласно условиям торгов, нынешний владелец зданий может их снести. Петербуржцы с активной гражданской позицией, в свою очередь, еще в июне пообещали оспаривать итоги продажи.

Ранее мы писали, что онлайн-торги пополнили казну Петербурга почти на 160 млн рублей.

Фото: Citywalls