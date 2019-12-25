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Онлайн-торги пополнили казну Петербурга почти на 160 млн рублей
Сегодня, 12:08
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Онлайн-торги пополнили казну Петербурга почти на 160 млн рублей

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На один из лотов претендовали 13 участников торгов.

За последние 10 дней августа на площадке Российского аукционного дома было продано имущество Петербурга на общую сумму 158 млн рублей. Об этом 19-го августа сообщила пресс-служба РАД.

На торгах было разыграно 23 лота. Среди них — коммерческие помещения в Центральном, Адмиралтейском, Кировском, Калининском, Московском, Пушкинском районах. Большую часть лотов продали с превышением начальной цены в среднем на 38%. На лоты было от 2 до 13 претендентов. 

Самым дорогим лотом стали два коммерческих помещения напротив Никольских рядов на набережной реки Фонтанки, 133А. Его площадь составляет 326,5 кв. метров. Объект продали за 27,5 млн рублей, что на 40% выше начальной цены.

Самый популярный лот — помещение 20,2 кв.м на наб. реки Фонтанки, 108Е.  На него было 13 претендентов. Помещение продали за 4,6 млн рублей, что в 2 раза превысило начальную стоимость.

Фото: gorcenter.spb.ru

Теги: имущество петербурга, торги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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