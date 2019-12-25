Онлайн-торги пополнили казну Петербурга почти на 160 млн рублей

На один из лотов претендовали 13 участников торгов.

За последние 10 дней августа на площадке Российского аукционного дома было продано имущество Петербурга на общую сумму 158 млн рублей. Об этом 19-го августа сообщила пресс-служба РАД.

На торгах было разыграно 23 лота. Среди них — коммерческие помещения в Центральном, Адмиралтейском, Кировском, Калининском, Московском, Пушкинском районах. Большую часть лотов продали с превышением начальной цены в среднем на 38%. На лоты было от 2 до 13 претендентов.

Самым дорогим лотом стали два коммерческих помещения напротив Никольских рядов на набережной реки Фонтанки, 133А. Его площадь составляет 326,5 кв. метров. Объект продали за 27,5 млн рублей, что на 40% выше начальной цены.

Самый популярный лот — помещение 20,2 кв.м на наб. реки Фонтанки, 108Е. На него было 13 претендентов. Помещение продали за 4,6 млн рублей, что в 2 раза превысило начальную стоимость.

Фото: gorcenter.spb.ru