Мальцев и Терентьев вышли в финал спринта на ОИ-2022

Они сразятся с Италией, Швецией, Норвегией и Финляндией.

Российские лыжники Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в финал спринта на зимней Олимпиаде в Пекине. Сегодня днем проводится гонка свободным стилем в категории мужчин. Спортсмен Терентьев показал на соревновании лучшее время во втором полуфинальном забеге. Его соотечественник стал четвертым в рейтинге. Еще один представитель России Сергей Устюгов не сумел выйти в завершающий этап соревнования. В первом полуфинальном забеге он стал только четвертым.

Напомним, что в финале гонки помимо Терентьева и Мальцева заставлены Федерико Пеллегрино (представитель Италии), Йоханнес Клэбо из Норвегии, Йони Мяки из Финляндии и швед Оскар Свенссон.

Биатлонист Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на ОИ-2022.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

