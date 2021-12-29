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Мальцев и Терентьев вышли в финал спринта на ОИ-2022
Сегодня, 15:27
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Мальцев и Терентьев вышли в финал спринта на ОИ-2022

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Они сразятся с Италией, Швецией, Норвегией и Финляндией.

Российские лыжники Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в финал спринта на зимней Олимпиаде в Пекине. Сегодня днем проводится гонка свободным стилем в категории мужчин. Спортсмен Терентьев показал на соревновании лучшее время во втором полуфинальном забеге. Его соотечественник стал четвертым в рейтинге. Еще один представитель России Сергей Устюгов не сумел выйти в завершающий этап соревнования. В первом полуфинальном забеге он стал только четвертым.

Напомним, что в финале гонки помимо Терентьева и Мальцева заставлены  Федерико Пеллегрино (представитель Италии), Йоханнес Клэбо из Норвегии, Йони Мяки из Финляндии и швед Оскар Свенссон.

Биатлонист Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на ОИ-2022.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России
 

Теги: лыжники, олимпиада в пекине, спринт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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