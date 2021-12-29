Биатлонист Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е места соответственно.

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках зимней Олимпиады, которая в настоящее время проходит в Пекине.

Спортсмен допустил промах последним выстрелом, что добавило минуту к его гоночному времени. Цветков уступил своему "бронзовому" оппоненту около четырех секунд и пришел к финишу четвертым.

Таким образом золотую медаль получил французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, серебро – у спортсмена из Белоруссии Антона Смольского, а бронза – у норвежца Йоханнеса Бё. Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е места соответственно.

На данный момент Россия занимает третье место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и первое – по общему количеству завоеванных наград (два золота и по три серебра и бронзы).

Ранее фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022.

Фото: Instagram / maksim_tsvetkov