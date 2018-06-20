Видео: маленький мальчик обнимается с питоном

Он брал его голыми руками и пытался сделать так, чтобы змея не уползала.

Индонезийский ребенок решил поиграть с огромным смертоносным питоном. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Мальчик без обуви и в легкой одежде садиться прямо на змею, трогает его руками, хватает ускользающего хищника и пытается вернуть его на место. Питон в это же время как будто совсем не обращает на ребенка внимания и ползет куда-то дальше.

Питон — неядовитая змея, достигает от одного до семи метров в длину. Это змея опасна для человека. В 2017 году в Индонезии питон заживо съел женщину.

Ранее на Piter.TV: Смертоносную схватку трехметрового тигрового питона и аллигатора сняли на видео.

Фото и видео: Daily Mail