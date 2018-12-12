Смертоносную схватку трехметрового тигрового питона и аллигатора сняли на видео

В этой битве победу одержал аллигатор.

Житель штата Флорида снял в национальном парке Эверглейдс (Everglades National Park) схватку аллигатора и питона. Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как аллигатор борется с темным тигровым питоном, длина которого составляет более трех метров. И в этой схватке он одерживает верх. На последних секундах видно, как хищник погружается под воду с добычей в зубах.

Пользователи несмотря на неприятное видео пытаются шутить, так один комментатор написал, что если питон незадолго до этого съел антилопу, то у аллигатора получится двойной ужин.

Фото и видео: Rich Kruger/ Facebook