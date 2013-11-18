Максима Галкина признали угрозой безопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины признало российского телеведущего Максима Галкина угрозой национальной безопасности страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
На данный момент в перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины находятся 259 человек. Галкина включили в список 3 ноября.
Национальная безопасность Украины в опасности – ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии – все в политику ушли.
написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Данный перечень был создан летом 2015. В него попадают деятели культуры, которые создают угрозу национальной безопасности государства. Среди россиян в нем – Олег Газманов, певицы Валерия, Юлия Чичерина, а также Леонид Ермольник, Ян Цапник и многие другие.
Ранее мы сообщали, что Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ в мини-сериале "Лондонград".
Фото: Instagram/maxgalkinru
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