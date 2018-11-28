Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел сам

Тайна раскрылась на сольном концерте продюсера.

Накануне в "Крокус сити холле" состоялся сольный концерт Максима Фадеева, на котором выяснилось, за кого пел продюсер. Об этом сообщили в телеграм-канал Super.

На концерте Фадеев исполнил песню So long, который пару лет назад покорил как российские, так и международные чарты. Но никто не знал настоящих имён исполнителей, однако, предполагалось, что высокий голос принадлежал Ольге Серябкиной. На деле оказалось, что пела не она, а сам Фадеев.

Напомним, Максим Фадеев в конце октября закрыл продюсерский центр MALFA .