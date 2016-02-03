Макрона освистали во время речи перед матчем чемпионата мира по регби

Зрители решили высказать свое недовольство работой политика.

Французского политического лидера Эммануэля Макрона освистали граждане во время его речи, проводимой в преддверии первого матча чемпионата мира по регби. Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства подошел к трибуне для того, чтобы произнести приветственные слова зрителям. Выступление транслировалось по местному телеканалу TF1. В эфире СМИ можно было слышать гул, неодобрительные возгласы и крики. По информации от новостного агентства "Франс Пресс", в фан-зонах в Париже и Марселе собравшиеся также освистали президента, в его адрес прозвучало несколько оскорблений.

Напомним, что чемпионат мира по регби пройдёт на территории Франции с 8 сентября по 28 октября.

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Фото и видео: Telegram / Kremin_Russian