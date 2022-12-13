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Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности
Сегодня, 15:48
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Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности

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По мнению французского лидера, эта архитектура отсутствует из-за конфликта на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности. Об этом он сообщил в интервью изданию Echos.

На этой неделе французский лидер посетил Пекин, где провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. По мнению Макрона, эта архитектура отсутствует из-за конфликта на Украине.

Не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron

Теги: архитектура безопасности, президент франции, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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