Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности. Об этом он сообщил в интервью изданию Echos.
На этой неделе французский лидер посетил Пекин, где провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. По мнению Макрона, эта архитектура отсутствует из-за конфликта на Украине.
Не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты.
Эммануэль Макрон, президент Франции
Ранее Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран.
Фото: YouTube / Emmanuel Macron
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