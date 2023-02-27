Он также заявил о намерении наращивать поддержку Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах усилить давление на Россию. Об этом он сообщили в своем аккаунте в X.

Французский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога Макрон подтвердил "важность борьбы с коррупцией под руководством независимых и в полной мере действующих институтов". Он также заявил о намерении наращивать поддержку Украины и усилить давление на РФ.

Ранее Макрон сообщил о планах "коалиции желающих" патрулировать небо и море Украины.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron