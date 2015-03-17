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Президент Франции Макрон заявил, что роль России невыгодна для международного сообщества

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Глава Франции оценил обстановку в Африке.

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью местным телеканалам обвинил Россию в дестабилизации африканского региона. Политик заявил о том, что на сегодняшний день Москва  играет роль, "невыгодную для международного сообщества". Такое мнение глава государства высказал, выступая на полях саммита по новому финансовому пакту, заключенного между странами Севера и Юга в Париже. На данное мероприятие Россия не была приглашена Елисейским дворцом.

Россия сегодня играет роль, невыгодную международному сообществу... Россия сегодня стоит на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке, ведя империалистическую войну с соседней Украиной. Это также страна, дестабилизирующая Африку с помощью наемной армии.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Саммит ставит перед собой целью заручиться финансированием развитыми странами более бедных стран в плане борьбы с климатическими изменениями. Встреча состоится в Париже 22 и 23 июня.

Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24

Теги: африка, климатические изменения, франция, цар, центрально-африканская республика, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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