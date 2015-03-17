Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину

Президент Франции рассказал о контактах с российским лидером.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил в эфире местного телеканала FRANCE 24 о том, что возьмет телефонную трубку в том случае, если ему позвонит президент России Владимир Путин. Политик добавил, что самому звонить российскому лидеру причин у него нет. Таким образом глава государства прокомментировал вопрос инициативы в общении между парижем и Москвой. Он добавил, что готов принять звонок из Кремля.

Конечно, я возьму трубку... Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский лидер добавил, что возобновление диалога с Москвой будет возможно только после окончания боевых действий на Украине. Президент Эмманюэль Макрон выразил надежду на то, что время переговоров придет на условиях киевского режима. В этом процессе Париж может выступить посредником между сторонами.

Макрон выпил залпом бутылку пива в честь чемпионства регбистов "Тулузы".

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24