Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину

Французский президент Эммануэль Макрон заявил в эфире местного телеканала FRANCE 24 о том, что возьмет телефонную трубку в том случае, если ему позвонит президент России Владимир Путин. Политик добавил, что самому звонить российскому лидеру причин у него нет. Таким образом глава государства прокомментировал вопрос инициативы в общении между парижем и Москвой. Он добавил, что готов принять звонок из Кремля.
Конечно, я возьму трубку...
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Французский лидер добавил, что возобновление диалога с Москвой будет возможно только после окончания боевых действий на Украине. Президент Эмманюэль Макрон выразил надежду на то, что время переговоров придет на условиях киевского режима. В этом процессе Париж может выступить посредником между сторонами.
Макрон выпил залпом бутылку пива в честь чемпионства регбистов "Тулузы".
Фото и видео: YouTube / FRANCE 24
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