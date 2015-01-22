Макрон отметил вклад Елизаветы II в развитие Европы

Франция поздравила королеву Великобритании с юбилеем.

Французский президент Эмманюэль Макрон поздравил королеву Великобритании Елизавету II с юбилеем. Политик отметил вклад европейского лидера в укреплении и развитии франко-британских отношений, а также всего региона. Видеообращение к Лондону было размещено в социальных сетях главы государства.

В год 70-летия вашего пребывания на троне во Франции приветствуют ваши достижения и благодарят за отвагу. Мы разделяем уважение и любовь, которые испытывают к вам. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский президент назвал британскую королеву "другом и ближайшим союзником" для Парижа. Он оценил приверженность Елизаветы II сотрудничеству. По словам Эмманюэля Макрона, первый официальный визит королевы во Францию состоялся с тем поколением, которое "плечом к плечу с британцами" сражались за освобождение европейского региона.

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Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron